¿C5N, TN, A24 o LN+? El canal de noticias que arrasó en el rating con la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses

Las señales informativas tuvieron una notable performance en las mediciones de este domingo por la noche, desde el momento en que se confirmaron los resultados arrojados por las urnas.

Con C5N a la cabeza del rating de los canales de noticias en la franja horaria más álgida de la cobertura de las elecciones legislativas bonaerenses, TN ocupó el segundo lugar, mientras que LN+ y A24 se quedaron con el tercer y cuarto puesto respectivamente en una noche en que las señales informativas tuvieron notables mediciones.

Para dimensionar hasta qué punto el público estuvo expectante de los resultados de las elecciones, basta con señalar que en el segmento que va entre las 20:30 y las 21:30, la sumatoria de todos los canales de noticias arrojó el contundente promedio de 23.4 puntos de rating.

Concretamente, según el reporte de Kantar Ibope, entre las 21:01 y las 21:16, C5N osciló entre 7.6 y 8.6 puntos de rating, mientras que en el mismo horario TN rondó entre 5.8 y 7.0. Durante ese cuarto de hora, LN+ logró marcas de entre 4.0 y 5.4 puntos de rating, seguido de cerca por A24 que orbitó entre 3.5 y 4.2.

C5N se impuso sobre TN, LN+ y A24 en el rating de las elecciones bonaerenses rating elecciones

De esta manera, C5N se impuso claramente en el momento en que se dieron a conocer los resultados que consagraron el triunfo de Fuerza Patria por encima del oficialismo, victoria que superó la brecha de los 13 puntos entre la oposición y La Libertad Avanza.