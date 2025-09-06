Una periodista de C5N denunció públicamente a su acosador: "No sé si está en la puerta"

A través de su streaming, la joven periodista dio a conocer todos los detalles del mal momento que se encuentra viviendo en los últimos días.

Un acto de acoso se ha vuelto un escándalo público en las últimas horas a través del streaming. La periodista Agustina Peñalva, de C5N, usó su programa de streaming para denunciar a un hombre por un patrón de seguimiento y acoso que se ha vuelto cada vez más peligroso.

La periodista protagonizó un momento de alta tensión en su programa de streaming Plumas Negras. Con la voz quebrada y visiblemente angustiada, la conductora hizo una denuncia pública contra un hombre a quien identificó como Walter Graciano, a quien acusó de acoso. Su relato dejó en claro la gravedad de la situación que ha vivido en las últimas semanas.

agustina peñalva (1) La periodista manifestó que su denuncia pública es más importante que la policial. Instagram de Agustina Peñalva

La situación comenzó hace dos semanas cuando el hombre se le acercó en un restaurante. El acoso escaló rápidamente, con Graciano buscando su información personal por todos los medios. La periodista, quien es una reconocida referente del club San Lorenzo de Almagro, manifestó que el individuo contactó a su manicurista para pedirle su número de teléfono y dirección.

El hecho que precipitó la decisión de ir por la denuncia ocurrió en su gimnasio. Peñalva contó que Walter Graciano la interceptó mientras entrenaba. Al temer lo peor, confrontó al personal del gimnasio, quienes le confirmaron que el hombre se había inscripto la semana anterior y que entraba y salía "a la hora que yo entro y salgo para toparse conmigo".