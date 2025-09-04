TN volvió a imponerse sobre C5N en el rating, mientras A24 resiste y LN+ se desploma

En medio de la tensa batalla por las mediciones entre los canales de noticias, se dieron a conocer los promedios del mes de agosto de cada señal. En la nota, la tabla con los ganadores y perdedores.

Una vez más, TN se consagró como el canal de noticias con mayor rating según reportó Kantar Ibope en el promedio de las mediciones del mes de agosto. Sin embargo, la señal líder no logró potenciar sus números de julio y la brecha con C5N se acorta. Mientras tanto, A24 se afianza en el ranking volviendo a posicionarse como la tercera opción más elegida por los televidentes. En cambio, LN+ protagonizó una notoria caída que llevó a tal pantalla a quedar relegada al quinto puesto de la tabla.

Considerando la media de audiencia del mes que recién concluye, TN promedió 2.33 puntos de rating, exactamente la misma marca que conquistó el canal en julio. Por su parte, C5N tuvo un leve progreso y pasó de 1.92 a 1.93, con lo cual la diferencia que separa a la señal líder con su escolta se ajusta a sólo 40 décimas.

Un poco más abajo, A24 logró mantenerse en agosto en el tercer puesto con un un rating de 1.21, bajando la performance de 1.36 conseguida en julio, pero manteniendo su lugar en el ranking. En tanto que Crónica TV subió de la quinta a la cuarta posición, con un indicador de 1.06.

TN lideró el rating de agosto en los canales de noticias, seguido por C5N y A24

En este escenario, la peor parte se la llevó LN+, que promedió 1.03 en el rating de agosto, marca con la que quedó en la quinta ubicación de la tabla, su mayor caída en el cuadro de canales de noticias durante los últimos tres meses.