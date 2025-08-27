El programa de C5N que aplasta en el rating a sus rivales de TN, A24 y LN+

En los últimos días, un ciclo del canal de noticias que se caracteriza por su posición editorial contraria al oficialismo, dominó ampliamente las mediciones durante su franja horaria.

En un año electoral en que C5N viene acortando distancia en el rating respecto a TN, que se mantiene como líder en las mediciones de los canales de noticias, hay un programa de la señal opositora al oficialismo que se ha vuelto imbatible en su franja horaria, superando ampliamente no sólo los índices de su mayor rival; sino también los de las propuestas que ocupan en ese segmento las grillas de A24 y LN+.

Estamos hablando de Argenzuela, el espacio que conduce Jorge Rial en la pantalla de C5N de 16 a 18, con una posición editorial que más allá de comulgar con la mirada adversaria al Gobierno de Javier Milei que caracteriza a dicho canal, además ha cobrado gran protagonismo en el rating durante estos días por haber sido una de las plataformas de difusión de los audios filtrados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Si bien TN, A24 y LN+ también le han dado centralidad a este escándalo que involucró en un entramado de presuntas coimas a figuras de la cúpula del oficialismo como Karina Milei, Eduardo "Lule" Menem y Sandra Petovello; C5N es la señal que más énfasis ha puesto en el seguimiento de esta causa que se encuentra en plena investigación judicial.

Argenzuela, el programa de C5N que se impone en el rating ante TN, A24 y LN+ Argenzuela potencia las tardes de C5N en el rating Desde TN y A24, conductores con una importante tracción en el rating como Jonatan Viale y Eduardo Feinmann no han esquivado el tema, y si bien se han encargado de recordar que la oposición no puede jactarse de impoluta dado el frondoso historial de corrupción del kirchnerismo, también se han mostrado tajantes con el actual Gobierno en caso de que las actuales sospechas por corrupción derivasen en una eventual confirmación. Entre las figuras más rendidoras de cada señal de noticias, sólo Luis Majul ha dado muestras de imolarse desde LN+ en pos de una incondicional defensa al círculo más cercano a Javier Milei.

En este contexto, a pocos días de la finalización de agosto, no sería descabellado pensar en que C5N se acerque todavía más a TN en el promedio de sus mediciones mensuales, y parte de este crédito estará relacionado con la performance de Argenzuela, que en los últimos días alcanzó notables picos de entre 3.8 y 4.4 puntos de rating, mientras su citado contrincante consiguió marcas de entre 1.7 y 2.1 en el mismo segmento horario. Más atrás quedaron en la contienda A24 y LN+, con indicadores orbitando entre 0.6 y 0.9 el primero, y en un rango de 0.7 a 1.1 el segundo; siempre considerando el segmento que va entre las 16 y las 18.