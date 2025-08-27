Mario Pergolini fue letal al opinar sobre la polémica que rodea nuevamente al mandatario y a su hermana Karina Milei.

Mario Pergolini volvió muy recargado a la televisión con "Otro Día Perdido" y volvió a pegarle a Javier Milei, pero esta vez por el escándalo de las coimas en la Agencia de Discapacidad. El conductor fue contundente con sus declaraciones y no se guardó nada.

La sección se llamó "bloopresidente" y compartieron la frase del mandatario, donde expresó: "Están molestos porque le estamos afanando los choreos". Luego de esto, Mario salió con los tapones de punta y sostuvo que "se mandó una frase por lo menos cuestionable".

Video: Mario Pergolini apuntó contra Javier Milei por las coimas Mario Pergolini apuntó fuertemente contra Javier Milei en medio del escándalo por coimas "¡Este tipo no venía a terminar con la casta o a reemplazarla! No podés pedir chorear como la gestión anterior, primero porque es mucho, y la otra es que no sé si vas a tener 100 años de perdón, pero 6 años tobillera vas a tener seguro si seguís choreando", expresó el conductor de El Trece luego de escuchar el discurso de Javier Milei.

Captura de pantalla 2025-08-27 092146 Mario Pergolini criticó duramente a Javier Milei. Foto: captura de video YouTube/ El Trece. Esta no es la primera vez que Pergolini arremete contra el presidente, ya que en un programa anterior opinó duramente sobre la polémica con el pequeño Ian Moche: "El presidente había acusado al divulgador sobre autismo y discapacidad de formar parte del lado de los kukas. Recordemos que el nene es autista, es muy chico, y su familia solicitó que por favor Milei borrara ese tweet, porque era estigmatizante, no tenía sentido".