La furia de Viviana Canosa al filtrar un repudiable audio de Mauricio Novelli en pleno caso $LIBRA: "12 minas"

Mientras la causa por la estafa cripto acorrala al poder, un nuevo escándalo sacude la agenda. Esta vez, el foco no está en los tokens, sino en un audio del operador financiero pidiendo "12 minas" para un yate.

El Caso $LIBRA, que investiga la estafa virtual y la ruta de millones de dólares que salpica hasta lo más alto del Gobierno, sumó en las últimas horas un capítulo que cruza todos los límites. El escándalo estalló en pleno streaming cuando Viviana Canosa mandó al aire una escucha que expone la impunidad y el descaro con el que se manejaban los implicados en la maniobra.

El protagonista del audio es Mauricio Novelli, trader, organizador de eventos tecnológicos y pieza clave en el entramado de la estafa que dejó a miles de ahorristas en la calle. ¿El contenido del material? Una indignante logística para contratar servicios sexuales VIP ("put*s caras", como las definió el propio entorno) para un barco, financiado, presuntamente, con el dinero manchado del escándalo.

"Justamente para eso uno las compra" Embed - Viviana Canosa Sobre Novelli Canosa, sin filtros, presentó el material apuntando directo a la "moral baja y decadente" de los involucrados en el esquema $LIBRA, recordando que ya se habla de "cinco palos" verdes dando vueltas en la causa. Acto seguido, se escuchó la voz de Novelli detallando su pedido con un nivel de cosificación brutal:

"12 minas mínimo, boludo. Tiene que ser tres grupos de cuatro, o cuatro grupos de tres, y rotando. Es que, bolud*, justamente para eso es que uno las compra, porque minas es muy fácil levantarse... muy fácil. El tema es que después te hablan, ¿viste? Te empiezan a enjediar".

"Con la guita del Estado" Mauricio Novelli quedó en el ojo de la tormenta. Mauricio Novelli sigue en el ojo de la tormenta. Archivo MDZ Al regresar al piso, la conductora no pudo disimular su asco ante el nivel de impunidad del socio de la estafa. Visiblemente alterada por el contenido del material, expresó: "los quiero matar como mina y como todo". Canosa fue a la yugular con un editorial que conectó el derroche obsceno de estos operadores con la asfixiante realidad económica del país.