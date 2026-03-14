Mario Pergolini vuelve a la televisión: la fecha y el estratégico horario para mejorar su rating

El icónico conductor regresa con una segunda temporada de Otro día perdido, y eltrece ubicó al late night show en una atinada franja de su grilla.

Mario Pergolini desembarcará próximamente con una segunda temporada de Otro día perdido, el programa con formato de late night show que marcó en 2025 el regreso del icónico conductor a la televisión tras casi dos décadas de ausencia en la pantalla chica.

Una vez más, el gran desafío será el de lograr una buena performance en el rating, enfrentando a un tanque de Telefe como Gran Hermano, el popular reality que tras algunas turbulencias esta semana logró crecer en sus números.

La fecha elegida para el regreso de Mario Pergolini es el lunes 30 de marzo, y el astro una vez más contará con Agustín "Rada" Aristarán como ladero, mientras que Evelyn Botto se sumará a la propuesta en reeemplazo de Laila Roth, quien este año no será de la partida.

Con un video promocional en el que aparece el famoso gatito del ciclo de Pergolini recorriendo el estudio del canal, eltrece confirmó entonces la vuelta de Otro día perdido para el último lunes de marzo.

Mario Pergolini vuelve al duelo por el rating en el prime time Mario Pergolini vuelve con Otro día perdido En cuanto al horario, si bien Mario Pergolini seguirá siendo parte de la competitiva franja del prime time, su programa comenzará cada noche a las 22:45, evitando así la confrontación directa durante toda la extensión de las galas de Gran Hermano, que próximamente comenzarían a las 22 una vez que concluya MasterChef Celebrity.