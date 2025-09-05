El factor que determinó el derrumbe en el rating de un nuevo programa de canal América y un clásico de El Nueve

El prime time de este jueves en la televisión abierta argentina, sufrió la imbatible competencia de una transmisión que cautivó la atención de millones de hogares.

Este jueves, el rating de los programas del prime time de señales como El Nueve, canal América y El Trece, tuvo que hacerle frente al partido en el que la Selección argentina se impuso ante Venezuela en las Eliminatorias Sudamericanas. Con las arrrasadoras mediciones que conquistó el evento futbolístico, las restantes propuestas que salieron al aire en la misma franja horaria sufrieron un significativo bajón.

La transmisión del encuentro deportivo que estuvo a cargo de Telefe, logró un promedio de 27.2 puntos de rating, consagrándose como lo más visto de la televisión abierta de la jornada con una abismal diferencia sobre sus competidores de canal América, El Nueve y El Trece. Por otro lado, desde TyC Sports el partido cosechó 14.6 puntos, por lo cual el acumulado entre aire y cable para tal acontecimiento fue de 41.8.

Además de la demoledora convoctaroria que obtuvo la transmisión, la previa le reportó a Telefe un promedio de 15.4 puntos de rating, mientras que el análisis posterior al triunfo argentino marcó 23.7.

Canal América cayó en el rating ante el partido de Argentina vs Venezuela Canal América naugragó en el rating con LAM

En este contexto, los ciclos que estuvieron en pantalla entre las 20 y las 22:30 fueron los más afectados por el embate del arrasador éxito de la fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. En canal América, LAM ofreció una emisión especial con una cámara apostada en el estadio de River, pero las mediciones no acompañaron al programa más exitoso de la señal, que en esta oportunidad tuvo un rating promedio de 1.9 y quedó fuera del podio de los más. Peor le fue en la misma pantalla al nuevo envío encabezado por Santiago Maratea, Trato Hecho, que apenas arañó 1.0, la marca más baja desde su estreno.