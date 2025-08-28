El exitoso programa de canal América que tuvo un llamativo derrumbe en el rating

El ciclo estrella de la señal de aire del Grupo América protagonizó este miércoles un inusual desliz en sus mediciones.

Mientras canal América transita una temporada de notable crecimiento en el rating, este miércoles su programa más exitoso, LAM, protagonizó un llamativo derrumbe en sus mediciones. De todas formas, a pesar del desliz, el ciclo se ubicó como lo más visto de dicha pantalla durante la jornada en cuestión.

Inesperadamente, el mencionado producto estrella de canal América acusó una baja de casi 1 punto de rating de un día a otro, ya que el martes había promediado 3.9 puntos, y el miércoles declinó a 3.0.

Con esta marca, y la ausencia de Ángel de Brito, que al igual que el martes fue reemplazado en la conducción por Nazarena Vélez, LAM cayó ante Bendita (El Nueve), su histórico rival en la misma franja horaria, que en esta oportunidad logró 3.4 puntos de rating; superando así al envío de chimentos de canal América.

El programa estrella de canal América declinó en su rating LAM tuvo un desliz en el rating en canal América

A la hora de explicar el motivo del desplome en el rating, hay que remarcar que la ausencia de su conductor no se relaciona con el bajón en los números, ya que LAM en varias ocasiones ha mantenido su nivel de audiencia durante otras ausencias de Ángel de Brito. Probablemente, la falta de algún tema novedoso y convocante en las arenas de la escena mediática, haya repercutido en el rendimiento del programa en esta ocasión.