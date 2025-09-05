Qué pasó con el rating de Margarita
En búsqueda de liderar el rating, Canal 5 sumó este mes a su programación Margarita, el spin-off de Floricienta.
Canal 5 quiere liderar el rating y por eso estrenó a comienzos de este mes Margarita, un spin-off de Floricienta. Es una serie argentino-uruguaya de comedia dramática, fantasía y romance adolescente creada por Cris Morena. La trama se centra en la vida de Margarita, la hija de Florencia Santillán y Máximo Augusto Calderón de la Hoya.
El foco de la historia está en esta adolescente; una joven soñadora y optimista que enfrenta diversos retos en su camino hacia la madurez. A lo largo de la trama, se ve envuelta en situaciones familiares complicadas, conflictos con sus amigos y desafíos personales, mientras lucha por encontrar su lugar en el mundo.
Tiene un enfoque sobre los valores de la amistad, el amor y el autodescubrimiento. La serie explora los altibajos de la adolescencia, combinando momentos de alegría y emoción con otros de reflexión y crecimiento personal.
Está protagonizada por Mora Bianchi, junto a Lola Albraldes y Ramiro Spangenberg, con las participaciones antagónicas de Isabel Macedo, Graciela Stéfani y Rafael Ferro.
¿Qué pasó con los números de rating?
De acuerdo a HR Media, el martes 2 de septiembre, Canal 5 llegó a 708 mil televidentes con Margarita.