Rating: qué pasó con La Reina del Flow en Canal Caracol

Canal Caracol quiere liderar el rating con La Reina del Flow. Aquí te contamos cómo fueron los números.

Canal Caracol transmite la segunda temporada de La Reina del Flow en búsqueda de ganar la pelea por el rating. Esta historia cautivó al público con su combinación de música urbana, drama y venganza. Esta entrega se estrenó originalmente en abril de 2021.

La tira retoma la vida de Yeimy Montoya en un momento de aparente estabilidad, justo cuando comienza a enfrentar nuevas amenazas que ponen en peligro a su familia y sus seres queridos. Desde su productora Surround Vibes, se ve desafiada por la llegada de una poderosa competencia: la disquera Grey Shark. Mientras tanto, Charly Flow, tras pasar tiempo en prisión, se esfuerza por recuperar su libertad y tejer nuevas alianzas desde las sombras.

Esta temporada está encabezada nuevamente por Carolina Ramírez como Yeimy Montoya, una talentosa cantante y productora musical marcada por su pasado. La acompañan Carlos Torres, Andrés Sandoval, Juan Manuel Restrepo, Mariana Gómez, Lucho Velasco, Luna Baxter, Marcelo Dos Santos y Erik Rodríguez, entre otros.

La tira, escrita por Said Chamié y Claudia Fernanda Sánchez, posee una banda sonora impresionante. Se crearon más de 30 canciones y participaron destacados artistas del género urbano. Fue un gran trabajo musical de Nicolás Uribe y Sebastián Luengas.