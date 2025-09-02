Rating: cómo le fue a Las Estrellas con un nuevo programa de La Rosa de Guadalupe

Las Estrellas emite La Rosa de Guadalupe, el programa producido por Carlos Mercado Orduña. Aquí te contamos cómo fue el rating.

Las Estrellas busca liderar el rating con La Rosa de Guadalupe. Es una de las grandes apuestas del canal de Grupo Televisa; es que desde su estreno en 2008, se consolidó como uno de los ciclos más populares y longevos de la televisión mexicana.

Cada episodio presenta una problemática diferente, generalmente relacionada con temas sociales actuales como el acoso escolar, el consumo de drogas, las adicciones digitales, la violencia doméstica o los conflictos familiares. El punto en común es que todos los personajes atraviesan una crisis, piden ayuda a la Virgen de Guadalupe y, tras una serie de obstáculos, reciben una especie de "milagro" que marca la resolución del conflicto, frecuentemente simbolizado por una rosa blanca y una ráfaga de viento, elementos ya característicos del programa.

rating.jpg RATING. La Rosa de Guadalupe

A lo largo de sus emisiones, La Rosa de Guadalupe, programa producido por Carlos Mercado Orduña, ha sido tanto aplaudido como criticado. Por un lado, reconoce su intención de visibilizar problemáticas reales, especialmente entre públicos jóvenes y familias. Por otro, se lo apunta por presentar situaciones con tintes exagerados.

El ciclo ha logrado mantenerse vigente por más de 15 años, esto evidencia que, más allá de las críticas, el público sigue eligiendo estas historias con un mensaje positivo y un final esperanzador.