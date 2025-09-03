Cómo le fue a Bárbara de Regil en la pelea por el rating

La batalla por el rating no cesa. Aquí te contamos lo que ocurrió con la tira 'Rosario Tijeras' en Azteca UNO.

Bárbara de Regil es una de las actrices más hermosas de México. Foto: Instagram/ Bárbara de Regil

Azteca UNO apuesta a Rosario Tijeras para conquistar a la audiencia y ganar la pelea por el rating. En el elenco está Bárbara de Regil, Samantha Acuña, Luis Alberti, Luis Fernando Peña, Iván Arana, Roberto Sosa, Anette Michel, Regina Reynoso, Manuel Alcaraz, Cecilia Toussaint, Manuel Sevilla, Said Sandoval, Gaby Mellado, entre otros.

El estreno fue el 18 de agosto y la historia ahora gira en torno a Ruby, la hija adolescente de Rosario, quien carga con el pasado violento de su madre y debe enfrentar nuevos peligros. Y si bien muchos creían que Rosario había muerto al final de la temporada anterior, su figura sigue muy presente. Son 40 capítulos llenos de acción, drama y emociones familiares.

rating RATING. Amanecer

En ese horario, Las Estrellas transmite Amanecer. La historia gira en torno a Leonel Carranza, un hombre justo y generoso que cambia por completo tras un duro golpe. Vulnerable y dominado por su hermana, Leonel toma una decisión extrema: obligar a Alba Palacios a casarse con él.

Esta tira está protagonizada por Fernando Colunga y Livia Brito, junto con Daniel Elbittar, Ana Belena, Ernesto Laguardia, Catherine Siachoque y Blanca Guerra en los roles antagónicos.