Los dos programas que canal América podría bajar repentinamente por su calamitoso rating

Durante buena parte del año, canal América ha logrado consolidarse como la tercera opción más elegida en el encendido televisivo detrás de Telefe y El Nueve, consiguiendo promedios de rating por encima de los números que suele alcanzar El Nueve. Con acertadas mediciones durante la mayor parte del día, el talón de Aquiles de la señal se encuentra en las franjas horarias de la mañana y el prime time, particularmente en esta última, hay dos programas que a pesar de haber desembarcado recientemente en la grilla; podrían llegar de un momento a otro a su abrupto final.

Estamos hablando de Trato Hecho y Polémica en el Bar, propuestas que ocupan el competivo segmento de la noche, en el que compiten contra tanques como La Voz Argentina (Telefe) y Buenas noches familia (El Trece). Actualmente los mencionados ciclos de canal América tienen indicadores en su rating que no llegan a los 2 puntos, y nada sugiere que un milagroso repunte pueda modificar su destino.

En el caso del envío de entretenimiento que conduce Santi Maratea, las mediciones se desploman de los 3 o 4 puntos de rating que habitualmente conquista LAM, al magro promedio de 1.5 que últimamente viene cosechando Trato Hecho. La pantalla de canal América , más identificada con la actualidad y los productos de chimentos, no es el escenario ideal para el formato de juego que lidera el blondo influencer, y resulta difícil pensar en un cambio de rumbo; ya que el desarrollo del programa depende de los engranajes del desafío de los maletines.

Por otro lado, en términos de tándem programático, Trato Hecho está en la grilla después de Sálvese quien pueda y LAM, dos eficaces propuestas de canal América que desarrollan los escándalos más resonantes de la farándula, concepto que nada tiene que ver con el ciclo de entretenimiento de Santi Maratea, por lo cual evidentemente ese público que engrosan Yanina Latorre y Ángel de Brito, una vez que llega el horario de las 22, decide migrar raudamente hacia otra señal.

El caso de Polémica en el Bar puede tener mayor elasticidad en cuanto a modificaciones de contenidos e integrantes, ya que no depende de un rígido reglamento de juego como el de Trato Hecho. Sin embargo, el regreso del clásico de Gerardo Sofovich a canal América, arrojó en sus dos primeros días promedios de rating catastróficos, 1.0 para el debut de temporada de este lunes, y 0.9 este martes; quedando en ambas jornadas en el cuarto puesto de las preferencias en su franja, debajo de las propuestas rivales de Telefe, El Trece y El Nueve.

Llamativamente, el desembarco de Trato Hecho y Polémica en el Bar en el prime time formaron parte de una jugada de programación de canal América para repuntar los números que después de las 22 conseguía Pasó en América, ciclo que desde esta semana sale al aire la medianoche, en un horario prácticamente marginal. El envío encabezado por Augusto Tartúfoli y Sabrina Rojas solía orbitar entre 1.5 y 2 puntos de rating, por lo cual el resultado de lo que hoy acumulan los programas conducidos por Santi Maratea y Mariano Iúdica, está en su conjunto apenas por encima de las mediciones que conseguía el formato que resume lo mejor del día en la señal de aire del Grupo América.

Dado el complicado cuadro de situación, en términos de salida de emergencia canal América podría retomar con Tartúfoli y Rojas en el prime time, hasta darse el tiempo para generar una o dos nuevas propuestas que verdaderamente acierten con la misión de potenciar el público de su pantalla.