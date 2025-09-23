¡Volvió un clásico! Así fue el esperado regreso de Polémica en el Bar por canal América

El histórico programa creado por Gerardo Sofovich estrenó con la conducción de Mariano Iúdica.

Canal America vuelve a apostar fuerte en este 2025 con el regreso de Polémica en el Bar, el clásico programa que creó el recordado Gerardo Sofovich. El nuevo ciclo inició a las 22:30 con la conducción de Mariano Iúdica quien prometió que los debates no faltarán en la mesa.

Mariano palpitó el regreso en "Intrusos" y comentó que "tenemos un programa muy potente para el debate y muy groso para hacer humor político, los cortes de humor político creo que van a ser muy virales". Lo cierto es que la nueva temporada ya es un hecho y el conductor está feliz de llevar adelante el proyecto.

En el inicio del programa, se lo pudo notar contento al abrir la puerta del famoso bar e inmediatamente se dirigió hacia el cuadro de Gerardo Sofovich para rendirle un cálido homenaje: "Bueno, volvimos Ruso, volvimos. Linda fecha nos tocó para volver Ruso, justito".

Video: así fue el inicio del nuevo ciclo de Polémica en el Bar por canal América ¡Volvió un clásico! Así fue el regreso de Polémica en el Bar por canal América

Quien apareció en escena para darle la bienvenida al conductor fue "Figuretti", el personaje que interpreta Fredy Villarreal: "Cómo le va, qué alegría. Mirá que nunca tuve un autógrafo suyo, le he seguido casi siempre".