Polémica en el Bar vuelve a la televisión: así queda la prometedora grilla de canal América

Polémica en el Bar vuelve a la pantalla de la televisión argentina y al mando estará nada más ni nada menos que Mariano Iúdica. El conductor estará acompañado por un gran equipo integrado por Diego Moranzoni, Carlos Maslatón, Emmanuel Danann, Eduardo Calvo, Fredy Villarreal y Diego Recalde, Fátima Flórez podría sumarse a la mesa y también Marina Calabró.

Canal América se la juega con este programa para seguir levantando los números del rating y así poder competir contra sus principales contrincantes como Telefe y El Trece quienes lideran en varias ocasiones el prime time de la televisión. En las últimas horas se confirmó como quedará la grilla y no hay sorpresas, ya que los programas siguen como estaban y se incluye Polémica en el Bar.

Ángel de Brito confirmó en su programa de streaming que se emite por Bondi Live que la tarde/noche de canal América seguirá de la siguiente manera: Sálvese Quien Pueda (Yanina Latorre), LAM (Ángel de Brito), Trato Hecho (Santiago Maratea), Polémica en el Bar (Mariano Iúdica) y Pasó en América (Tartu- Sabrina Rojas) que culminará la noche en la señal.

Mariano Iúdica habló en la previa del estreno del programa y confesó que está muy feliz por la vuelta: "Estoy muy contento y ansioso. Fue un proceso muy loco, porque primero lo íbamos a hacer en A24 hasta que se dio la posibilidad de hacerlo en América. Ahí me entusiasmé mucho más, comencé a pensar en los sketch y en todo lo que podemos hacer con humor político".