Gerardo Sofovich tendrá su propia biopic y hay expectativa: todo lo que se sabe hasta ahora

El director falleció en 2015 y dejó un legado en el mundo cinematográfico y televisivo que buscan plasmar en la pantalla grande: los detalles.

Gerardo Sofovich dejó una gran huella si en el cine y la televisión se trata. Desde director hasta actor, el mediático trascendió por sus increíbles producciones, como Polémica en el bar y la Peluquería de Don Mateo. Junto a su hermano Hugo Sofovich, dejaron en la nostalgia de los argentinos grandes programas, risas y emociones.

Hace instantes, Marina Calabró confirmó en Lape Club Social (América TV) que el Ruso tendría su propia biopic, en conjunto con otras figuras que están con sus respectivas producciones, tales como Moria Casán y Susana Giménez.

Los detalles de la producción que trae emoción Gerardo Sofovich tendrá su propia biopic y hay expectativa

"Está detrás de eso Martín Kweller en sociedad con Gerardo Sofovich, en sociedad amistosa, amorosa y comercial. Estuve hablando con Gustavo (Sofovich hijo) y me decía 'mirá, depende de que plataforma decida comprarlo tenemos requerimientos de cantidad de capítulos', pero hay director, están armado la estructura del proyecto", expresó la periodista.

"'Va haber todo lo que hubo en la vida de Gerardo: mujeres, drogas', no por Gerardo, dijo porque 'me atravesaron a mi y mi viejo se tuvo que hacer cargo de muchas cosas', va a haber casino, estrellas, y todo eso es parte de la biopic"