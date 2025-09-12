Mariano Iúdica vuelve a la televisión con "Polémica en el bar": cuáles son los cambios y el prometedor panel

El clásico de la televisión argentina, Polémica en el bar , confirmó su esperado regreso. La nueva edición, que será conducida por Mariano Iúdica , ya tiene una fecha de estreno y algunos nombres que prometen generar una gran polémica.

Lo que en principio iba a ser una emisión en el canal de noticias A24 ha cambiado de destino, y finalmente el show se podrá ver en la pantalla de América TV, el mismo canal que lo vio nacer. Sin lugar a dudas, se trató de una decisión muy medida, pero una gran sorpresa para los seguidores del ciclo.

La gran novedad de este regreso es que el programa será conducido por Mariano Iúdica , quien ya estuvo al frente del ciclo entre 2016 y 2021. El regreso del presentador a un programa que ya conoce a la perfección generó una gran expectativa en el público, que espera que el conductor logre replicar el éxito que tuvo en el pasado con la nueva edición del ciclo.

El regreso de Polémica en el bar vendrá acompañado por un renovado panel de figuras que prometen una gran polémica. Diego Moranzoni, Carlos Maslatón, Emmanuel Danann, Javier Calvo y Diego Recalde son los nombres confirmados para la mesa más famosa de la televisión. A ellos, se les sumará una figura periodística femenina y un humorista, un lugar que en su momento se pensó para Fátima Flórez.

Fátima Florez Fátima Florez se suma a Polémica en el bar. Foto: captura de video/ América TV.

El regreso del programa tendrá un impacto directo en la grilla de América TV. El show irá a las 22 horas, lo que generó una modificación en los programas que se emiten en el canal, como Trato Hecho y Pasó en América. Sin dudas, la llegada del show ha sido una gran jugada para el canal, que busca seguir apostando por la comedia y el debate.