Marina Calabró destrozó el regreso de Tamara Pettinato a la televisión: "Es un programa para que los políticos se..."

Tamara Pettinato volvió a la televisión con un programa propio en El Nueve, Decime Algo Lindo, después del escándalo mediático que protagonizó el año pasado, cuando se filtraron videos suyos en la Casa Rosada junto a Alberto Fernández. Su regreso no pasó desapercibido y ya generó fuertes críticas.

La primera emisión del ciclo fue el domingo 31 de agosto y, en el inicio de esta semana, distintos programas evaluaron la propuesta. Una de las voces más duras fue la de Marina Calabró, quien en Lape Club Social no dudó en cuestionar la idea detrás del formato.

Marina Calabró en Lape Club Social Marina Calabró analizó la propuesta en "Lape Club Social". Captura de pantalla Youtube América TV.

"Es extraño eso que ella dijo en el comienzo del programa de 'queremos que los políticos pasen un rato lindo y conocer el lado humano'. No, la verdad no queremos que pasen un rato lindo, lo digo periodísticamente como posición, si quieren pasar un rato lindo que hagan una fiesta familiar ¿por qué la televisión les tiene que regalar eso?", lanzó sin filtros Calabró.

"Lo primero que tengo que decir es por qué es interesante un mano a mano con Julio Zamora, es candidato a senador, lo entendemos, quizás a los vecinos de Tigre les importe escuchar a su intendente, ¡pero a mí mucho no me importó lo que dijo!", opinó la panelista del programa de Sergio Lapegüe.