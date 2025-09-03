Marina Calabró destrozó el regreso de Tamara Pettinato a la televisión: "Es un programa para que los políticos se..."
En Lape Club Social, la peirodista opinó sobre el estreno del nuevo programa de Pettinato y lanzó durísimas críticas.
Tamara Pettinato volvió a la televisión con un programa propio en El Nueve, Decime Algo Lindo, después del escándalo mediático que protagonizó el año pasado, cuando se filtraron videos suyos en la Casa Rosada junto a Alberto Fernández. Su regreso no pasó desapercibido y ya generó fuertes críticas.
La primera emisión del ciclo fue el domingo 31 de agosto y, en el inicio de esta semana, distintos programas evaluaron la propuesta. Una de las voces más duras fue la de Marina Calabró, quien en Lape Club Social no dudó en cuestionar la idea detrás del formato.
"Es extraño eso que ella dijo en el comienzo del programa de 'queremos que los políticos pasen un rato lindo y conocer el lado humano'. No, la verdad no queremos que pasen un rato lindo, lo digo periodísticamente como posición, si quieren pasar un rato lindo que hagan una fiesta familiar ¿por qué la televisión les tiene que regalar eso?", lanzó sin filtros Calabró.
"Lo primero que tengo que decir es por qué es interesante un mano a mano con Julio Zamora, es candidato a senador, lo entendemos, quizás a los vecinos de Tigre les importe escuchar a su intendente, ¡pero a mí mucho no me importó lo que dijo!", opinó la panelista del programa de Sergio Lapegüe.
Esto fue lo que dijo Marina Calabró en Lape Club Social sobre Tamara Pettinato
"Y después todo es en un tono demasiado amable, de hecho la primera ronda de preguntas tiene que ver con una ruleta…o sea, se supone que el número que sale es al azar. ¿Quién puede creer que la ruleta es en serio y no está armado en producción? En realidad, es un espacio cedido a los espacios políticos, no sé si es a título gratuito o no. Es la propuesta del programa, tómala o déjala, es un programa para que los políticos 'se luzcan' y aprovechar los dos meses previos de campaña. Midió 0,8 puntos", expresó filosa la periodista.