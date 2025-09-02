Cuestionan a Tamara Pettinato tras su debut como conductora

Marina Calabró no se guardó lo que opinaba sobre el nuevo programa de Tamara Pettinato en la pantalla de El Nueve.

Finalmente, Tamara Pettinato debutó en la televisión con DAL (Decime algo lindo), en alusión a la frase que le decía Alberto Fernández en el video que se viralizó de ellos juntos en Casa Rosada tomando cerveza en plena pandemia. Muchos opinaron sobre el ciclo de El Nueve y Marina Calabró no fue la excepción.

En Lape Club Social, la comunicadora señaló: "Es extraño eso que ella dijo en el comienzo del programa de ‘queremos que los políticos pasen un rato lindo y conocer el lado humano’. No, la verdad no queremos que pasen un rato lindo, lo digo periodísticamente como posición, si quieren pasar un rato lindo que hagan una fiesta familiar ¿por qué la televisión les tiene que regalar eso?".

“Lo primero que tengo que decir es por qué es interesante un mano a mano con Julio Zamora, es candidato a senador, lo entendemos, quizás a los vecinos de Tigre les importe escuchar a su intendente. ¡Pero a mí mucho no me importó lo que dijo! Y después todo es en un tono demasiado amable".

Tamara Pettinato portada Tamara Pettinato