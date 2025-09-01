Beto Casella opinó fuertemente sobre Tamara Pettinato tras la vuelta a la televisión: "El tiempo dirá"
El conductor de El Nueve dialogó con "A la tarde" y opinó fuertemente sobre su excompañera que tendrá programa propio.
Tamara Pettinato volvió a la televisión con su propio ciclo y el primer programa fue este domingo. La flamante conductora comenzó esta nueva aventura este domingo 31 de agosto y las opiniones no tardaron en aparecer, sobre todo de excompañeros.
Uno de ellos fue nada más ni nada menos que Beto Casella, conductor de "Bendita" y figura de El Nueve. El periodista charló con el cronista de "A la tarde" sobre la vuelta de Tamara a la pantalla chica y allí fue contundente con sus declaraciones a cerca de su excompañera.
"No es que me hago el desinteresado, la verdad es que no estoy viendo tele abierta a esa hora los domingos y la verdad, me olvidé que estaba", comenzó diciendo Casella respecto a la vuelta de Pettinato. Pero esto no fue todo, ya que el cronista le consultó si estaba al tanto de su llegada y allí Beto respondió: "Me causó sorpresa y parecía que me estaban haciendo un chiste".
Video: Beto Casella apuntó contra Tamara Pettinato tras la vuelta a la televisión
Respecto al nombre del programa, Casella fue contundente: "No me parece del todo feliz, pero capaz en tele vale el impacto, así que se les habrá ocurrido que por ahí podría impactar. El tiempo dirá también cómo le va".
Por otro lado, el periodista aprovechó para dejar en claro la salida meses atrás de Pettinato de "Bendita" y de El Nueve: "La duda la quiero despejar, aunque me aburra a esta altura, insisto ni el canal ni mucho menos la producción de nuestro programa la despidió, se fue sola". El cronista le consultó si iría como invitado y su respuesta fue totalmente negativa, pero expresó que "le deseo que esté años en el canal porque le fue bien".