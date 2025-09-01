El conductor de El Nueve dialogó con "A la tarde" y opinó fuertemente sobre su excompañera que tendrá programa propio.

Tamara Pettinato volvió a la televisión con su propio ciclo y el primer programa fue este domingo. La flamante conductora comenzó esta nueva aventura este domingo 31 de agosto y las opiniones no tardaron en aparecer, sobre todo de excompañeros.

Uno de ellos fue nada más ni nada menos que Beto Casella, conductor de "Bendita" y figura de El Nueve. El periodista charló con el cronista de "A la tarde" sobre la vuelta de Tamara a la pantalla chica y allí fue contundente con sus declaraciones a cerca de su excompañera.

"No es que me hago el desinteresado, la verdad es que no estoy viendo tele abierta a esa hora los domingos y la verdad, me olvidé que estaba", comenzó diciendo Casella respecto a la vuelta de Pettinato. Pero esto no fue todo, ya que el cronista le consultó si estaba al tanto de su llegada y allí Beto respondió: "Me causó sorpresa y parecía que me estaban haciendo un chiste".

Video: Beto Casella apuntó contra Tamara Pettinato tras la vuelta a la televisión Beto Casella opinó fuertemente sobre Tamara Pettinato tras la vuelta a la televisión: "El tiempo dirá"

Respecto al nombre del programa, Casella fue contundente: "No me parece del todo feliz, pero capaz en tele vale el impacto, así que se les habrá ocurrido que por ahí podría impactar. El tiempo dirá también cómo le va".