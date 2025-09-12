Yanina Latorre explotó contra Gimena Accardi por una broma sobre Luzu TV: "Te hacés la canchera"

Un chiste sobre la temporada de eclipses de Gimena Accardi desató una verdadera tormenta mediática. La actriz, que trabaja en Soñé que Volaba, fue duramente criticada por Yanina Latorre , quien ha analizado en profundidad el polémico comentario sobre los sueldos en LUZU.

La actriz Gimena Accardi se encuentra en el centro de la escena mediática, luego de que un comentario que hizo al aire en Soñé que Volaba provocara la furia de Yanina Latorre , una de las figuras más filosas del periodismo de espectáculos. La crítica de Latorre ha abierto un nuevo capítulo en la rivalidad entre LUZU y Olga.

En el marco de una conversación sobre la temporada de eclipses, Accardi deslizó que este es un momento de cambios y de tomar decisiones, y lanzó: "Es un momento para irse a LUZU". A modo de chiste, tanto ella como sus compañeros se pararon y se fueron del estudio, dejando en claro que se trataba de una broma. Sin embargo, al regresar, la actriz lanzó la frase que lo detonó todo: "Por la guita, me convenía más quedarme acá (en Olga )".

La furia de Yanina Latorre contra Gimena Accardi

La frase no pasó desapercibida para Yanina Latorre, quien en su programa de radio se despachó contra Gimena Accardi. "Dejó parado a Nico Occhiato como que paga mal", opinó, y no dudó en catalogarla como "la bol... del día". Para la periodista, el comentario de Accardi es una muestra de que se está burlando de su competidor directo, y dejó en claro que hay una guerra entre los dos canales de streaming que se ha vuelto personal.

"Si te haces la canchera, respondé después", sentenció Yanina Latorre, en un claro mensaje para Gimena Accardi, quien recientemente se vio envuelta en un escándalo mediático, luego de confesar que le había sido infiel a Nico Vázquez. En ese momento, la actriz le dijo a la prensa que no quería hablar del tema, un hecho que Latorre no ha pasado por alto, y que ha usado para criticar la actitud de la actriz.