La panelista de LAM habló en el programa y dio detalles del angustiante momento que está pasando.

Yanina Latorre es una de las máximas figuras que tiene LAM y que tiene América. La panelista y también conductora reveló que no se encuentra pasando un buen momento en cuanto a lo personal y dio detalles en el ciclo de Ángel de Brito.

Fue Nazarena Vélez quien está suplantando en la conducción al periodista, le consultó cómo se encontraba y en ese momento, la conductora de "Sálvese Quien Pueda" decidió revelar lo que estaba atravesando junto a toda su familia.

"Bien, acá... Remando", comenzó diciendo Latorre con cierta preocupación en su rostro y en su tono de voz. Luego, contó que a "mamá hoy la operaron, estoy angustiada un poco por eso. Estoy cansada. Posteriormente, subrayó "mamá tomó mucho sol, es de otra época y es difícil que no esté al sol".

Video: Yanina Latorre contó la enfermedad que atraviesa su madre Yanina Latorre se sinceró sobre un duro momento personal que atraviesa: "Estoy angustiada"

Esto no fue todo, ya que Yanina reveló que al verle diferentes heridas en la piel y en el cuero cabelludo, decidieron realizar una consulta con un oncólogo: "Hoy la operaron y le sacaron un tumor maligno del cuero cabelludo, la rasparon toda y mañana la vuelven a operar".