Lamine Yamal y Nicki Nicole ya no se esconden: compartieron su primer posteo juntos como novios

El deporte y la música suelen cruzarse y, esta vez, fue gracias a Nicki Nicole y Lamine Yamal que se enamoraron.

El romance entre la cantante Nicki Nicole y el futbolista del FC Barcelona Lamine Yamal ha sido uno de los más comentados en los últimos meses. Tras meses de rumores, la pareja ha hecho oficial su relación con una foto que ha desatado la locura de sus fans.

La relación entre Nicki Nicole y Lamine Yamal ha dejado de ser un rumor para convertirse en una historia de amor confirmada. Después de meses de especulaciones, la pareja ha decidido hacer público su romance con un gesto que ha desatado la euforia en las redes sociales. La foto de la pareja ha sido la confirmación que todos esperaban, un gesto que pone fin a una serie de rumores y especulaciones que habían invadido las redes.

la-foto-la-subio-nicki-a-su-instagram-3RXISFASQBFBPC6LO6EVYQGIFM La pareja compartió una selfie en las redes sociales. @nickinicole

La artista había asistido a la fiesta de cumpleaños número 18 del futbolista, y también se los había visto juntos saliendo de un boliche. Además, la relación tomó mayor visibilidad cuando la artista se mostró en el Estadio Johan Cruyff con la camiseta del FC Barcelona, durante el triunfo del equipo catalán.

Sin embargo, la situación cambió en los últimos días, cuando surgieron versiones que apuntaban a una posible separación. Pero todo cambió cuando el último miércoles, Nicki Nicole habló de sus sentimientos en un evento de la firma Desigual en Barcelona. "Estoy muy feliz y estoy muy enamorada”, expresó la artista, en una clara muestra de que el romance seguía más vivo que nunca.