Esto dijo Nicki Nicole sobre los rumores de separación con Lamine Yamal
Tras días de especulación, Nicki Nicole confirmó que sigue en pareja con Lamine Yamal y se mostró feliz y enamorada.
Durante los últimos días, las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre una posible ruptura entre Nicki Nicole y Lamine Yamal. El rumor surgió tras la ausencia de fotos recientes juntos y algunos gestos que los seguidores interpretaron como señales de distancia. Sin embargo, la artista decidió hablar públicamente y despejar todas las dudas.
En un evento de moda realizado en Barcelona, Nicki fue abordada por la prensa y respondió con firmeza: “Estoy muy enamorada, feliz”. La frase, breve pero contundente, bastó para desactivar los rumores y confirmar que la relación sigue en pie. Además, contó que está aprendiendo catalán y que Yamal le enseñó la frase “t’estimo”, lo que reforzó aún más la idea de que el vínculo atraviesa un buen momento.
Gestos públicos, reacciones en redes y una relación que sigue firme
La pareja mantiene un perfil bajo, pero con gestos públicos que generan revuelo. En redes, los seguidores celebraron la declaración de Nicki y compartieron mensajes de apoyo, destacando la naturalidad con la que se mostró. Algunos incluso pidieron que la pareja tenga más presencia en redes, mientras otros valoraron su discreción.
Por su parte, Lamine Yamal también dio señales de afecto en sus últimas apariciones, aunque sin declaraciones directas. En TikTok y YouTube circulan videos que analizan el vínculo, desmienten la ruptura y muestran momentos compartidos entre ambos. Aunque el rumor fue fuerte, todo indica que fue solo eso: una versión que no tiene pruebas.