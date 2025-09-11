Esto dijo Nicki Nicole sobre los rumores de separación con Lamine Yamal

Tras días de especulación, Nicki Nicole confirmó que sigue en pareja con Lamine Yamal y se mostró feliz y enamorada.

Durante los últimos días, las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre una posible ruptura entre Nicki Nicole y Lamine Yamal. El rumor surgió tras la ausencia de fotos recientes juntos y algunos gestos que los seguidores interpretaron como señales de distancia. Sin embargo, la artista decidió hablar públicamente y despejar todas las dudas.

En un evento de moda realizado en Barcelona, Nicki fue abordada por la prensa y respondió con firmeza: “Estoy muy enamorada, feliz”. La frase, breve pero contundente, bastó para desactivar los rumores y confirmar que la relación sigue en pie. Además, contó que está aprendiendo catalán y que Yamal le enseñó la frase “t’estimo”, lo que reforzó aún más la idea de que el vínculo atraviesa un buen momento.

Nicki Nicole Nicki Nicole se mostró feliz y enamorada, desmintiendo los rumores de separación con Lamine Yamal.. Fotos: Instagram/ @lamineyamal/ @nicki.nicole.

Gestos públicos, reacciones en redes y una relación que sigue firme La pareja mantiene un perfil bajo, pero con gestos públicos que generan revuelo. En redes, los seguidores celebraron la declaración de Nicki y compartieron mensajes de apoyo, destacando la naturalidad con la que se mostró. Algunos incluso pidieron que la pareja tenga más presencia en redes, mientras otros valoraron su discreción.