El notable rating que logró Mario Pergolini con un legendario artista como invitado

Este jueves, un popular cantautor potenció las mediciones de Otro día perdido, y el programa logró su marca más destacada en el último mes.

Mario Pergolini está logrando estabilizar su rating a poco más de dos meses de haber debutado con Otro día perdido (El Trece), el programa que marcó el regreso a la televisión del icónico conductor tras quince años de ausencia en la pantalla chica.

Si bien en un principio las oscilaciones en el rating del ciclo no resultaron de lo más auspiciosas, con el paso de las semanas la propuesta se fue asentando y hoy Pergolini cuenta con una fiel platea que cada noche sigue las instancias del late night show por el que han desfilado importantes figuras de diversos ámbitos.

En esta oportunidad, para la noche del jueves Mario Pergolini y su producción apostaron por el legendario cantautor Alejandro Lerner, quien está en medio de una agitada agenda de shows en distintas ciudades del país, y compartió una amena charla con el conductor repasando momentos y éxitos de su extensa trayectoria, ilustrando cada etapa con fragmentos de sus más conocidas canciones.

La presencia de Lerner en Otro día perdido se extendió durante 40 minutos, y el promedio de la emisión fue de 5.3 puntos de rating, la mejor medición conseguida por el ciclo en el último mes, y la segunda propuesta más vista este jueves en El Trece detrás de Buenas noches familia.