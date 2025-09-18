El conductor de América no se guardó nada y apuntó fuertemente contra su colega de El Trece.

El periodista no tuvo filtros a la hora de expresar su opinión. Fotos: capturas de video/ América TV/ YouTube: El Trece.

Mario Pergolini se encuentra en medio de una gran polémica luego de burlarse de Andy Kusnetzoff, quien rompió en llanto por el ajuste que está realizando el gobierno de Javier Milei. Con un tono cargado de emotividad, el anfitrión dirigió un mensaje directo a la más alta autoridad nacional.

El conductor de "Otro Día Perdido" tomó el llanto de Andy y decidió burlarse: "Me vinieron las lágrimas". Además, utilizó unas gotas oculares para poder fingir el llanto y así dejar completa su imitación del periodista que se desempeña en "Perros de la Calle" (Urbana Play).

En medio de todo esto, Ángel de Brito habló sobre el tema en LAM y destrozó al histórico periodista: "Hoy fuimos a buscar a Mario Pergolini porque es un desgraciado. Es una basura, no quiero decirlo Mario, pero sos una basura", comenzó diciendo. Luego, comentó que "Andy lloró, se emocionó y Mario se burló".

Video: Ángel de Brito destruyó a Mario Pergolini Ángel de Brito destrozó a Mario Pergolini por burlarse del llanto de Andy Kusnetzoff: "Es un..."

"Que chot*, Mario, se llevaban mal, pero se habían amigado", comentó De Brito. Finalmente, el cronista del programa de América fue en búsqueda de la palabra de Pergolini quien tuvo una actitud desafiante y les expresó a los periodistas que no escuchaba las preguntas que le estaban realizando.