Ángel de Brito contó en LAM la noticia que sorprendió a todos y fue la propia protagonista quien dio mayores precisiones sobre la decisión.

Ángel de Brito sorprendió a todos sus compañeros al revelar una bomba que ocurrió hace pocas horas en el mundo de la televisión. El conductor de LAM reveló que una conocida figura decidió renunciar al programa del cual formaba parte.

Se trata de una panelista de El Nueve, precisamente del programa de "Los Profesionales de Siempre", conducido por Florencia de la V. Se trata nada más ni nada menos que de Estefi Berardi y por supuesto que desde LAM fueron a buscar la palabra de la periodista, quien no dudó en romper el silencio.

"Me voy porque abrí mi agencia de marketing este año, es bastante nuevo y no estoy hace tanto con esto. Empecé a hacerlo muy tranqui y crecí muy rápido, tengo mucha demanda de clientes y manejo la comunicación de un montón de empresas", comentó. Luego, subrayó que "me está yendo muy bien y mi corazón siente que es momento de ponerle todo a eso en este momento".

Video: una conocida panelista se va de la televisión ¡Bomba! Una conocida figura de la televisión renunció a su programa: el motivo

También dejó en claro que "cuando yo acepté hacer "Los Profesionales" era porque me re motivaba trabajar con Flor, porque la quería conocer y trabajar con ella... Ahora la voy a extrañar". Respecto a su futuro, dejó en claro que deja su trabajo y también la televisión por el momento.