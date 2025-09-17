El conductor de A24 que aseguró que Alfredo Cornejo cruzó a Martín Menem y le reclamó que le deje de mentir a Javier Milei

Antes de que el Congreso derribara el veto presidencial a las leyes de financiamiento universitario y la emergencia pediátrica, una reunión entre el presidente de la Cámara de Diputados y tres gobernadores habría derivado en un momento de tensión con el líder mendocino.

En A24 compartieron una versión sobre un cruce entre Alfredo Cornejo y Martín Menem. Foto: captura de video A24.

Este miércoles en A24, Nicolás Wiñazki sorprendió al asegurar que tres gobernadores aliados a La Libertad Avanza tuvieron una tensa reunión virtual con Martín Menem, horas antes de la sesión en el Congreso que derribó el veto que Javier Milei le había cruzado a las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica. Según el periodista, en tal conversación, Alfredo Cornejo interpeló en contundentes términos al presidente de la Cámara de Diputados

En el pase con Luis Novaresio, que está reemplazando durante unos días a Etchecopar en la pantalla de A24, Wiñazki se explayó sobre la informacikón que le llegó sobre el ida y vuelta entre Menem y Cornejo.

"Hubo un Zoom entre Martín Menem, el flamante ministro del Interior Lisandro Catalán y tres gobernadores que van a elecciones con La Libertad Avanza: Alfredo Cronejo de Mendoza, Leandro Zdero de Chaco y Rogelio Frigerio de Entre Ríos", comenzó Nicolás Wiñazki ante la atenta mirada de Luis Novaresio.

Luego el conductor de A24 detalló: "Se fue calentando la conversación virtual. Según mis fuentes, Martín Menem les decía que estaban los votos a favor del Gobierno, y Cornejo le dice 'Martín dejá de mentirnos. No podés hacer al radicalismo votar en contra de las universidades', y agrega esta frase 'dejá de mentirle al Presidente'".