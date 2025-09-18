Mirtha Legrand compartió un posteo en sus redes y sorprendió a todos: "Noche ideal para..."

La diva de El Trece subió a su cuenta de Instagram una sorpresiva publicación que se viralizó rápidamente.

Mirtha Legrand es sin lugar a dudas una de las personalidades más históricas que tiene la televisión argentina junto a figuras como Susana Giménez o Moria Casán. En las últimas horas, la diva de extensa trayectoria compartió una publicación en sus redes sociales y sorprendió a todos sus seguidores.

Es que es de público conocimiento, ya que lo ha expresado en entrevistas y hasta en su propio programa que ella se mantiene muy activa y le gusta pasear por la ciudad de Buenos Aires. Hasta confirmó que se queda charlando a la madrugada por WhatsApp con Susana, con quien tiene una excelente relación de amistad que data de largos años.

Lo cierto es que Mirtha Legrand, quien ya tiene 98 años, no para un segundo y asistió a un evento en las últimas horas y lo publicó en sus redes sociales: "Qué noche ideal para salir", expresó la conductora junto a un pequeño video mostrando el lugar al que asistió.

Mirtha Legrand se volvió viral en redes por su divertida publicación Captura de pantalla 2025-09-17 230929 "Que noche ideal para salir", la historia de Mirtha Legrand que se viralizó. Foto: captura de pantalla Instagram/ @mirthalegrand.

Se trata nada más ni nada menos que la gala por el festejo de los 50 años del Sanatorio Mater Dei. Posteriormente a la historia que compartió, realizó otra publicación junto a un video que hacía resumen de la espectacular noche que pasó allí y comentó: "Hoy festejamos los 50 años del Sanatorio Mater Dei. Felicitaciones a todos, siempre estaré acompañándolos".