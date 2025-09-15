En "A la tarde" compartieron detalles de la denuncia que realizó Marcelo, exempleado de la conductora de El Trece.

En las últimas horas, se confirmó que Marcelo, exchofer de Mirtha Legrand, decidió realizar una fuerte denuncia contra la diva de El Trece. Todo comenzó cuando Luis Bremer contó en "Desayuno Americano" la información y sostuvo que la demanda se debe a despido ilegal y registración fraudulenta durante ocho años.

"Marcelo la acompañó durante más de treinta años y la asistió en distintas tareas que tenían que ver no solamente con lo profesional, sino con lo personal. Era una persona, además, que organizaba un poco la prensa cuando Mirtha iba a sus presencias en distintos teatros o eventos, algo que hoy sigue haciendo, pero con un chofer tercerizado", expresó el periodista de América.

En "A la tarde" (América) revelaron más detalles y confirmaron la cifra que Marcelo le reclama a Mirtha Legrand: "Lo que reclama Marcelo son $158.070.517. El número es impactante, son 27 años de trabajo", comentó Bremer.

Video: revelaron el monto millonario que el exchofer de Mirtha Legrand reclama Mirtha Legrand fue denunciada: el millonario e impactante monto que le reclama su exchofer

Cora de Barbieri, panelista del ciclo conducido por Karina Mazzocco, contó que "en un primer momento o durante los primeros años de Marcelo, estaba registrado en una categoría que no le correspondía a él. Esa categoría implicaba un sueldo menor al que él debería recibir".