Marcelo Campo ex chofer de Mirtha Legrand rompió el silencio tras la denuncia: "Podría decir cosas peores"

Mirtha Legrand recibió una grave denuncia y se dio a conocer en la mañana del lunes. El hombre, de nombre Marcelo Campo , realizó la acción para poder reclamar la cantidad de dinero que considera que deberían haberle dado por su trabajo de 30 años como chofer.

Campo presentó en la Justicia una demanda por “despido” en la que reclama más de $158 millones , más intereses, actualización y costas, según informó Rodrigo Lussich en Intrusos. El expediente, de más de 50 páginas , está a cargo de los abogados del demandante.

En el reclamo se afirma que la relación laboral duró 30 años y que “se desarrolló ininterrumpidamente habiéndose mantenido en negro durante 8 años y produciéndose su registración el 1 de enero de 2006”, tal como leyó Lussich en el documento. Además, el chofer acusa que la registración se hizo de forma fraudulenta y bajo una categoría (gremio de publicidad) que le habría generado un perjuicio económico por la diferencia salarial.

"Yo ya no tuve más contacto de ningún tipo, estando trabajando, nada, ni 'mirá lo vamos a resolver', lo hablaba con un abogado una vez al mes para decirme 'nos podemos reunir, no nos podemos reunir'", inicia la declaración de Campo.

Luego, contó como fueron los hechos a lo largo del tiempo: "Era previsible que iba a pasar, me lo imaginaba, son decisiones de ellos. Yo siempre aposté a ese trabajo y tenía la camiseta del trabajo. Aunque me cagaban yo nunca dije nada y no lo estoy diciendo tampoco, podría decir cosas peores. Ni me querían reconocer los años que yo trabajé en negro, me querían dar una plata en reconocimiento... yo trabajé siete años en negro y querían que les firme como que no me debían nada".

En 2001 yo ganaba 1400 pesos, y de repente me empezaron a pagar 700, y me dijo 'que no se podía descapitalizar', en el camino quedaba la plata y no lo puedo demostrar. Los 1400 me los dejaron de dar desde el 2002 hasta el 2006 que me pusieron en blanco", expresó Marcelo.

Luego, cerró el ex chofer: "Igual iba los sábados, iba los domingos y eso todo pasaba de largo, y después cuando estuve en blanco en el 2006, vino el contador y me dice' mira para no retenerle tanto impuesto a la señora que te parece si te pagamos mitad blanco y mitad negro'. Me dieron la mitad en blanco y le negro el primer mes y después no me lo dieron más, dos veces me quitaron el 50%... no lo puedo probar y ellos tampoco, es lo que puedo contar".