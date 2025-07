Martín Menem sobre los gobernadores y el ajuste fiscal: "Están un poco perezosos algunos"

Martín Menem dejó en claro las prioridades económicas del Gobierno Nacional: "primero la estabilidad macro, no tener más déficit, honrar los compromisos asumidos y no avanzar sobre derechos de propiedad". Al hablar de los objetivos económicos, aprovechó para hacer referencia a la polémica en torno a las leyes que modifican los haberes jubilatorios y que Milei pretende vetar: "Me da vergüenza que haya políticos que todavía hablan del tema previsional y no sienten vergüenza que se la pasaron los últimos cuarenta años hablando del mismo tema. Los veo opinar compungidos de que hay que solucionar el tema de los jubilados, cuando nunca en estos cuarenta años se pusieron a pensar el tema con prioridad", disparó. "Pretender arreglar el sistema previsional sin reforma laboral es como arreglar el volante de un auto sin motor", aclaró, haciendo referencia a la reforma laboral que Javier Milei podría llegar a impulsar si los libertarios obtienen un resultado satisfactorio en las próximas elecciones legislativas.