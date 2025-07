El Gobierno tanteó el clima en La Rural en la previa de los anuncios de Javier Milei para el campo

"Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá", había posteado en X la titular de La Libertad Avanza el día anterior, un mensaje teledirigido a los jóvenes "celestiales" que habían sido excluidos de las listas bonaerenses.

En ese marco fue que se vio al consultor estrella ingresar con Agustín Romo, uno de sus principales alfiles y jefe del bloque libertario en la Legislatura bonaerense, para luego sacarse selfies con algunos productores del salón. Una postal que no pasó inadvertida fue la de Caputo compartiendo mesa con Jorge Brito, director de Banco Macro y presidente de River.

Santiago Caputo.jpg La presencia de Santiago Caputo, una de las sorpresas en La Rural. Foto: EFE/Archivo

Antes de retirarse, el ministro de Economía cruzó miradas con su sobrino lejano y se acercó para abrazarlo. Junto a él lo seguía Nicolás Pino, el presidente de la Sociedad Rural.

El contacto entre el Gobierno y la Sociedad Rural

En las mesas contiguas también se veían figuras del oficialismo como el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y otras figuras más vinculadas al equipo económico de Luis Caputo, como el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario de Agricultura, Sergio Iraeta, su par de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne; y el titular de ARCA, Juan Pazo.

Días antes, La Rural había recibido al propio Milei, que protagonizó un encuentro con las entidades agrupadas en la Mesa de Enlace, y luego a varios de sus ministros más cercanos como Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa) y Sandra Pettovello (Capital Humano), además del vocero Manuel Adorni y su segundo, Javier Lanari.

Nicolás Pino recibió a funcionarios del Gobierno Nicolás Pino junto a funcionarios del Gobierno. Prensa SRA

Las conversaciones entre funcionarios, empresarios, productores y los principales dirigentes de la Sociedad Rural escondían detrás una tensión creciente en una parte del sector agropecuario, que empezó a perder la paciencia respecto a las promesas de Javier Milei de bajar las retenciones.

El creciente malestar del campo

Sucede que desde el 1° de julio, el Gobierno le puso fin a la rebaja temporal de los derechos de exportación al campo que había implementado en enero, por lo que los productores volvieron a pagar una alícuota del 33% para la soja y del 12% para el maíz, mismas cifras que en la gestión de Alberto Fernández.

La decisión de no continuar con la baja de retenciones generó malestar en algunos actores del área, que también advirtieron la falta de infraestructura y el encarecimiento que esto generaba en la producción. Así lo manifestó Nicolás Pino, poco antes de reunirse personalmente con Javier Milei.

"No me cabe duda de que el camino que estamos transitando es llegar a las retenciones 0. Para los que no lo tienen claro, los derechos de exportación son el impuesto más nefasto que se le puede aplicar a una producción", sentenció Pino en diálogo con LN+ la semana pasada. El dirigente rural también dijo: "Es calamitoso el estado de las rutas. No solo se complica transitar, sino que ponemos en riesgo la vida todo el tiempo".

Javier Milei, Karina Milei, Nicolás Pino y Mesa de Enlace en La Rural Javier Milei junto a su hermana Karina tras la reunión con la Mesa de Enlace en el predio de la Sociedad Rural. Presidencia

Las expectativas sobre el anuncio del presidente

Ante los reclamos, el presidente ratificó que no eliminará las retenciones este año para salvaguardar el equilibrio fiscal, pero remarcó que "están en la mira". Sin embargo, para calmar las aguas, el Gobierno dejó trascender que el sábado se conocerán nuevas medidas para el sector.

En ese contexto, surgieron múltiples versiones sobre las posibles iniciativas del Ejecutivo, incluido un supuesto cable de Reuters que el Ministerio de Economía salió rápidamente a desmentir sobre un bono Bopreal para reintegrar a los productores hasta el 50% de las retenciones por la producción de granos, con su posible aplicación en el pago de impuestos. "Fake news", sentenciaron.

Otras versiones refieren a un posible anuncio del fin de las retenciones a la carne de novillo, que actualmente rondan el 6,75%, y recuerda a la medida impulsada el año pasado cuando desde La Rural, Milei comunicó el fin de los derechos de exportación para la carne de vaca, la leche y la carne porcina.

El misterio se terminará el sábado, cuando el libertario llegue al predio de Palermo en un auto descapotable junto a su hermana, Karina Milei, y Luis Caputo. "Va a ser mejor que el sábado haga un anuncio porque si no el año que viene no va a entrar", comentó a este medio un productor descontento, que anticipa un clima tenso en La Rural.