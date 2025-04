Un referente del campo apuntó contra el Gobierno por las retenciones: "Es una extorsión"

El expresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA) y productor agropecuario, Eduardo Buzzi, habló en MDZ Radio 105.5 FM y criticó duramente la decisión del Gobierno de reinstaurar las retenciones a las exportaciones agropecuarias, calificando la medida como una "acción extorsiva" por parte del presidente Javier Milei.

"Es una extorsión. Podemos dibujarla de distintas maneras, pero es extorsivo. O toman la sopa, o viene el cuco", afirmó Buzzi en el programa que conduce Eduardo Ripari, After Office. "Es una desagradable situación. El presidente falta a la verdad, confunde a la gente y desacredita el rol de la producción agropecuaria", agregó.

El dirigente vinculó el aumento de las retenciones con las exigencias del Fondo Monetario Internacional (FMI): "El trasfondo son las exigencias del FMI que están en las sábanas de la cama de Milei. Para el 12 de junio, en 45 días, tienen que juntar 4.400 millones de dólares. ¿De dónde van a salir? Principalmente de las exportaciones agrícolas".

Escuchá la entrevista completa:

Buzzi anticipó que los productores no responderán al llamado del gobierno a liquidar divisas: "Los productores van a liquidar lo mínimo indispensable para pagar deudas, pero no por el apriete del presidente. No confían en la política económica de este gobierno". Y remarcó: "Ya supimos reaccionar en el 2008 y tenemos capacidad de reaccionar ahora".

Respecto a la eliminación temporal de las retenciones, el referente agrario señaló: "Todos los productores esperaban que ese 'transitorio' fuera permanente. En cambio, no solo no sucedió, sino que vuelve la carga impositiva".

Finalmente, Buzzi alertó sobre el descontento social: "La gente está molesta, hay mal humor porque la plata no alcanza. Si había un sector que respaldaba a este presidente, eran los productores, pero con esto las acciones se debilitan".