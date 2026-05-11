Sobresueldos en Casa Rosada: un diputado denunció fondos reservados y negocios cripto

Con el escándalo que rodea al vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, todavía en expansión, el presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro , plantó una sospecha que empieza a tomar volumen en los pasillos de la política: la existencia de “ sobresueldos ” dentro del Gobierno de Javier Milei.

“No tengo dudas de que hay sobresueldos, y de que este es un patrón de conducta que se viene consolidando en el Gobierno de La Libertad Avanza”, sostuvo Ferraro este lunes en declaraciones a Radio Rivadavia. El legislador vinculó esa hipótesis con la investigación judicial que involucra a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito, luego de que trascendieran inmuebles que no figuraban en sus declaraciones y viajes al exterior en aviones privados.

En la conferencia de prensa del viernes pasado, le preguntaron al ministro coordinador por el pago de sobresueldos. Pero eligió no contestar la pregunta. Argumentó que la convocatoria tenía que ver con otro tema.

Según Ferraro, los mecanismos de financiamiento irregular podrían tener distintos canales. Entre ellos mencionó transferencias en criptomonedas, contratos de consultoría gestionados a través de empresas públicas y el uso de fondos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado.

“Hay sobresueldos que se podrían estar pagando a través de transferencias en criptomonedas, con gastos reservados de la SIDE y con contratos de consultorías a través de empresas públicas del Estado nacional”, afirmó.

El diputado también apuntó a la Fundación Faro, una estructura vinculada a dirigentes libertarios que, según indicó, podría haber funcionado como “espacio de ingreso de dinero” para luego distribuir pagos adicionales a funcionarios.

La vinculación con Libra

Ferraro aseguró además que dentro del oficialismo existe una “sectorización de negocios” y vinculó parte de esas operaciones al universo cripto. En ese marco recordó el “Tech Forum 2024”, un seminario donde, según dijo, participaron “personajes muy marginales” que hacían negocios en torno al acceso al Presidente.

“Sabemos que muchos empresarios dijeron que, para poder acceder al Presidente, se tarifaban las reuniones”, afirmó.

Maximiliano Ferraro $LIBRA El titular de la comisión investigadora de $LIBRA, Maximiliano Ferraro, salió al cruce del ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. X (@maxiferraro)

El legislador también reflotó el caso de la criptomoneda $LIBRA, una causa que permanece bajo investigación judicial. Allí se analiza un mensaje publicado por Milei en redes sociales promocionando el activo digital, acompañado por un contrato alfanumérico de más de 40 caracteres.

“Hubo más de 16 encuentros en Casa Rosada y la Residencia de Olivos con estos personajes para meter en este proyecto al Presidente”, sostuvo Ferraro.

Las declaraciones del diputado suman un nuevo frente de presión política sobre el Gobierno, en momentos en que la investigación sobre el patrimonio y los vínculos financieros de funcionarios libertarios empieza a escalar desde el plano mediático hacia el judicial.