Feinmann puso la cara por Mariel Fitz Patrick y aclaró que la foto de CFK con Katy Perry era una fake

En su llegada a la Argentina, Katy Perry protagonizó un momento que rápidamente se volvió tendencia: en plena calle de Buenos Aires levantó un cuadro de Eva Perón y sus fans la ovacionaron.

Durante uno de sus shows en el país, además, interpretó Don't Cry For Me Argentina, gesto que dividió opiniones: mientras algunos celebraron su guiño local, otros la criticaron duramente.

El revuelo no tardó en trasladarse a las redes, donde aparecieron memes y bromas sobre la visita de la cantante. En ese contexto, comenzó a circular una imagen trucada que simulaba un encuentro entre Katy Perry y Cristina Fernández de Kirchner , en el departamento donde cumple prisión domiciliaria.

La foto llegó incluso a la pantalla de A24 , donde Eduardo Feinmann la mostró al aire como si fuera real, generando confusión y repercusión inmediata. Sorprendido por el contenido, Feinmann reaccionó con indignación y comentarios que reflejaban su asombro ante la aparente veracidad de la imagen.

Este fue el momento en el que Eduardo Feinmann aclaró que la foto de Cristina Fernández de Kirchner y Katy Perry era una fake news

Eduardo Feinmann Y Su Equipo Explicaron Que La Foto De Cristina Fernández De Kirchner Y Katy Perry Es Falsa

Sin embargo, pocos minutos después, Feinmann decidió retractarse públicamente junto a su equipo. "Me parece que lo de Katy Perry era fake", reconoció con sinceridad. Explicó que la imagen había sido alterada, reemplazando la figura de Ernesto Samper por la cantante, y detalló cómo pudieron identificar el retoque.

En el programa, mostraron el antes y después de la foto para que la audiencia entendiera el montaje, subrayando que la confusión era comprensible dado que la cantante realmente estuvo en el país y que, a veces, Cristina Fernández de Kirchner recibe a distintas figuras públicas.