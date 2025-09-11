Clari Ceschin reveló cuál fue el destino laboral por el que cambió FM Brava tras 8 años al aire

Tras anunciar su desvinculación de El Siete de Mendoza y la emisora radial, la reconocida figura local expuso en sus redes sociales cuál es su nuevo trabajo.

Una reconocida figura de los medios mendocinos ha decidido emprender un nuevo destino profesional. La multifacética Clari Ceschin, de 27 años, hizo público a través de sus redes sociales que concluye su vínculo laboral con una famosa emisora de radio y un canal de televisión de Mendoza, noticia que conmocionó a su audiencia. El anuncio de su partida inminente generó una ola de reacciones entre sus seguidores, quienes siguen de cerca su carrera en plataformas como Instagram.

"Desde la próxima semana voy a estar viviendo en Buenos Aires. Esto es porque me ha surgido una oportunidad de trabajo allá y estoy muy contenta, pero es una mezcla de sensaciones super locas porque es la tristeza y la nostalgia de tener que dejar mi casa, mi familia, mi ciudad, mi trabajo que tanto amo y mis compañeros", comentó Clari en sus redes sociales con un video en el que se la ve emocionada.

Así se despidió de sus seguidores Clari Ceschin Clari Ceschin se despidió de su audiencia tras 8 años en FM Brava Clari Ceschin se despidió de su audiencia tras 8 años en FM Brava y anunció que la espera un nuevo destino laboral. Video: Instagram @bravaoficial / @clariceschin

Con un tono emotivo, la joven compartió un mensaje en video donde detallaba las razones de su traslado. Expresó que, si bien la moviliza la ilusión por un proyecto laboral en la capital argentina, el proceso de despedirse de su entorno más cercano le provoca una profunda conmoción. Su partida marca el final de una etapa significativa en su tierra natal.

En otro video recorrió su carrera en la conocida emisora mendocina, pasando por las entrevistas que más la marcaron y rememorando sus 8 años con profundas palabras y una visible emoción.