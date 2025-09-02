Bomba: una figura de El Siete deja el canal y contó cuál será su nueva aventura

En las últimas horas se conoció esta información y en esta nota te dejamos todos los detalles.

Los cambios en la televisión están a la orden del día y en las últimas horas una figura de El Siete de Mendoza reveló que su etapa en el canal y en Radio Brava llegó a su final. Esto sorprendió a los televidentes y a los oyentes de las respectivas señales.

Se trata nada más ni nada menos que de Clari Ceschin. La joven comunicadora compartió historias en su cuenta de Instagram revelando que su ciclo terminó en la provincia: "Hola a todos, cómo va, esta es la cara de una persona que hoy ha llorado mucho. Anuncié en el programa de tele y en el programa de radio que esta es mi última semana trabajando y viviendo acá en Mendoza".

"Desde la próxima semana voy a estar viviendo en Buenos Aires. Esto es porque me ha surgido una oportunidad de trabajo allá y estoy muy contenta, pero es una mezcla de sensaciones super locas porque es la tristeza y la nostalgia de tener que dejar mi casa, mi familia, mi ciudad, mi trabajo que tanto amo y mis compañeros", comentó Clari en sus redes sociales.

Video: Clari Ceschin anunció su salida de El Siete y contó detalles de su nuevo proyecto Bomba: una figura de El Siete deja el canal y brindó detalles de su nueva aventura

Además, dejó en claro que "quería transmitirles que estoy muy contenta y que oportunamente ya les voy a estar contando a dónde voy a estar trabajando y que es lo que voy a estar haciendo". La periodista dejó en claro que esta oportunidad que se le presentó la deja "un pasito más cerca de cumplir mis sueños".