Gisela Campos volvió a la pantalla mendocina y se emocionó al aire: "Vuelvo con el regalo más grande"

"Tengo la feliz noticia, decirles que después de tanto desearlo, Dios me ha dado un milagro muy grande... Voy a ser mamá", anunciaba hace casi un año la periodista entre lágrimas. Hoy, la televisión mendocina fue testigo de aquel sueño que la periodista anheló por mucho tiempo.

Luego de una basta presentación y homenaje, con diversos fragmentos de la trayectoria de Campos , la conductora ingresó a las instalaciones y no lo hizo sola: "Acá está mi invitada especial, en sociedad la presentamos. Ella es Guillermina ".

Luego, Gisela no pudo contener las lágrimas y expresó su sincera gratitud con la gente: "Gracias a todos por tanto amor, a mi mamá y a mi. Que les puedo decir, volver con el regalo más grande de mi vida, mi hija. La quería hacer parte a ella, el amor de mi vida, la razón de todos mis días".

Cabe recalcar que Campos reconoció hace unos meses que no se encuentra junto al papá de su hija: "No estamos juntos pero congeniamos por la gorda. Es un gran papá para Guille pero como pareja no pudimos conectar".