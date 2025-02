Gisela Campos: de virreina de la vendimia a reina de la televisión mendocina

Desde el momento en que se coronó como Virreina de la Fiesta Nacional de la Vendimia hasta el presente, Gisela Campos se ha convertido en una de las figuras más queridas por los mendocinos. Conservando siempre su frescura, la periodista logró un exitoso paso del escenario del Teatro Griego Frank Romero Day a los estudios de televisión de El Siete.

De aquella joven de 22 años que deslumbró a la provincia cuando representó al departamento de Maipú, a un presente en el que Campos disfruta del debut en la maternidad, han pasado muchas cosas, pero la comunicadora se ha destacado por permanecer siempre genuina y vigente.

Según ha comentado en más de una oportunidad Gisela Campos, su acercamiento a los medios se produjo cuando sobre el final de su virreinado Marcelo Ortiz la convocó para un casting en El Siete. En aquel entonces, la conductora estudiaba comunicacón social en la Universidad Nacional de Cuyo, y pronto decidió pasarse a la Universidad Juan Agustín Maza.

Gisela Campos en una postal que compartió hace algunos meses, antes de convertirse en mamá por primera vez. Foto: Instagram @gisecam.

A partir de ahí, Campos desarrolló una imparable trayectoria en la televisión, con un punto de arranque en la primera edición del noticiero del mencionado canal, junto a Leandro Valdivieso allá por 2006. Luego llegó su paso por el exitoso ciclo Despierta Mendoza, junto a Ortiz, Más adelante, la periodista se instaló como líder del clásico magazine Tardes Compartidas, que estuvo en pantalla durante varios años hasta 208, para finalmente alcanzar la meta de compartir la conducción de la edición central del noticiero de El Siete.

Más allá de su trabajo en televisión, Gisela Campos se convirtió también en la figura central de FM Una, ratificando que su carisma trasciende la pantalla para instalarse en los hogares mendocinos también a través de su voz.

Lejos de renegar de la Fiesta Nacional de la Vendimia, la ex Virreina siempre tiene presente el evento que marcó el inicio de su popularidad, y en la polémica que se instaló hace algunos años sobre el ritual de elección de soberanas en el Acto Central, Campos ha expresado de manera categórica su resistencia a eliminar la figura de la reina.

Nuri Donnantuoni de San Carlos y Gisela Campos de Maipú, se conviertieron en Reina y Virreina de la Fiesta Nacional de la Vendimia en 2005. Foto: Archivo.

Más allá del cariño de la conductora por la mayor celebración de los mendocnos, Gisela Campos siempre le ha dedicado una especial atención desde la pantalla de la televisión a la Fiesta Nacional de la Vendimia, sin olvidar que fue su primera gran puerta para llegar al gran público. En tanto que a la hora de hablar sobre el que considera su principal conquista en su larga trayectoria en los medios, la periodista expresó en una oportunidad en diálogo con Valentina Buttini de MDZ: "Mí mayor logro tiene que ver conmigo misma. Es poder, a través de mí personalidad, compartir la realidad que nos sucede a todos de una manera diferente: tratando de ser totalmente objetiva y no amarillista. No me gusta el morbo ni hacer un show con cosas que pueden ser muy dolorosas para muchas personas por el sólo hecho de llegar a más o de transmitir más. Yo creo que mi mayor logro es conservar mis sentimientos genuinos o mi forma de ser genuina a la hora de transmitir de la manera que yo considero más responsable o comprometida la información para con los demás".