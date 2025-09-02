Netflix: un anime y un documental previo al evento de boxeo más esperado del año son los estrenos semanales

Esta primera semana de septiembre, llega con dos excelentes series para maratonear desde casa. ¿Qué tiene preparado Netflix?

Ver alguna serie o película en streaming no deja de estar de moda en ningún momento del año y Netflix sigue perfilándose como una de las plataformas más utilizadas por los cinéfilos en el mundo entero. Esta vez, la llegada de septiembre es con todo y, en la primera semana, hay dos series que pueden convertirse en tus favoritas. Leé esta nota para enterarte de todos los detalles.

Con la calidad de producción y las buenas historias como base, Netflix sigue siendo de las apps más elegidas para el entretenimiento desde casa. Aunque esta semana no haya producciones demasiado destacadas, sí se encuentran dos muy particulares que reflejan la garantía de la N Roja.

netflix logo Los dos estrenos geniales que llegan a Netflix esta semana. Archivo MDZ

Qué estrenos llegan esta semana a Netflix Cuenta atrás: Canelo vs Crawford (estrena el 4 de septiembre) Canelo Álvarez y Terence Crawford nos invitan a sumergirnos en su entrenamiento y vida personal mientras se preparan para el combate de pesos supermedianos.

Esta increíble serie documental se estrena en la previa al evento de boxeo más importante del año, el cual será transmitido únicamente por la plataforma de la N roja el 13 de septiembre.