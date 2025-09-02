Rodrigo de la Serna arrasa en una nueva serie de Netflix

La serie de Netflix está dirigida por Pablo Trapero y cuenta con la producción de Adrián Suar y Diego Andrasnikr.

El cine argentino sigue ganando terreno en el streaming, y esta vez lo hace con una apuesta fuerte: una nueva serie de Netflix protagonizada por Rodrigo de la Serna, que se adentra en los años más convulsos de la historia. La trama gira en torno a Aníbal Gordon, un personaje real vinculado a la represión ilegal durante los años 70.

La serie, aún sin fecha de estreno confirmada, cuenta con un equipo de alto nivel: Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio) en la producción, y Pablo Trapero como showrunner, responsable de títulos como El Clan, Mundo Grúa y Elefante Blanco. El guion se basa en la novela Gordon de Marcelo Larraquy, periodista que investigó en profundidad la vida del represor.

Captura de pantalla 2025-09-02 111353 El elenco de la nueva producción de Netflix. Foto: Netflix

¿Quién fue Aníbal Gordon? Rodrigo de la Serna interpretará a Gordon, “un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en la década del 70 y sus relaciones con las distintas bandas de esa época”, según adelanta la plataforma.

Entre 1968 y 1984, Gordon actuó como colaborador inorgánico de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) y fue miembro operativo de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), organización parapolicial responsable de atentados y asesinatos contra opositores políticos. Durante la dictadura militar, se lo vinculó con el centro clandestino de detención Automotores Orletti, uno de los principales espacios de represión ilegal del Plan Cóndor.