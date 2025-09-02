Rodrigo de la Serna arrasa en una nueva serie de Netflix
La serie de Netflix está dirigida por Pablo Trapero y cuenta con la producción de Adrián Suar y Diego Andrasnikr.
El cine argentino sigue ganando terreno en el streaming, y esta vez lo hace con una apuesta fuerte: una nueva serie de Netflix protagonizada por Rodrigo de la Serna, que se adentra en los años más convulsos de la historia. La trama gira en torno a Aníbal Gordon, un personaje real vinculado a la represión ilegal durante los años 70.
La serie, aún sin fecha de estreno confirmada, cuenta con un equipo de alto nivel: Adrián Suar y Diego Andrasnik (Preludio) en la producción, y Pablo Trapero como showrunner, responsable de títulos como El Clan, Mundo Grúa y Elefante Blanco. El guion se basa en la novela Gordon de Marcelo Larraquy, periodista que investigó en profundidad la vida del represor.
¿Quién fue Aníbal Gordon?
Rodrigo de la Serna interpretará a Gordon, “un criminal que pasó de realizar robos a participar activamente en los violentos años de la Argentina en la década del 70 y sus relaciones con las distintas bandas de esa época”, según adelanta la plataforma.
Entre 1968 y 1984, Gordon actuó como colaborador inorgánico de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) y fue miembro operativo de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), organización parapolicial responsable de atentados y asesinatos contra opositores políticos. Durante la dictadura militar, se lo vinculó con el centro clandestino de detención Automotores Orletti, uno de los principales espacios de represión ilegal del Plan Cóndor.
El elenco y producción de la nueva serie
Además de De la Serna, la serie contará con Matías Recalt, Camila Peralta y la participación especial de Matías Mayer, junto a un elenco que promete calidad y potencia dramática. El rodaje ya comenzó en Buenos Aires y continuará en Río Negro, con locaciones que recrean la atmósfera de los años 70.