La esposa de Leandro Paredes rompió el silencio tras los rumores de affaire del jugador con Evangelina Anderson

Paula Varela, panelista de "Intrusos", habló con Camila Galante y la mujer del futbolista fue contundente con sus declaraciones.

En los últimos días, los rumores de affaire entre Leandro Paredes y Evangelina Anderson, expareja de Martín Demichelis, comenzaron a surgir fuertemente. Lo cierto es que, en medio de toda esta polémica, Camilia Galante, esposa del futbolista, rompió el silencio.

La mujer fue contactada por Paula Varela, panelista de "Intrusos" (América): "Hablé con Camila Galante a ver qué pasa. Obviamente, ellos están juntos viviendo acá porque él está jugando en Boca", comenzó diciendo la periodista.

Posteriormente a esto, comenzó a leer los mensajes de Camila luego de que le consultó si vio las noticias: "Lo vi, imaginate que me mostró él (Paredes) la noticia". Además, compartieron una placa con sus declaraciones donde Galante afirmó que el jugador "me desmintió rotundamente un romance con Evangelina".

Video: Camila Galante habló sobre los rumores de affaire de Leandro Paredes con Evangelina Anderson La esposa de Leandro Paredes rompió el silencio tras los rumores de affaire con Evangelina Anderson

La esposa de Leandro Paredes también dejó muy en claro que la estrella de Boca Juniors no conoce a Evangelina Anderson: " Camila le preguntó y él le dijo que nunca la vio personalmente", sostuvo Paula Varela.