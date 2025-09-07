La tremenda sentencia de José Pekerman sobre el presente de Leo Paredes en Boca y la Selección: "Verlo jugar es algo..."

José Pekerman se deshizo en elogios hacia el campeón del mundo tras su gran nivel mostrado en el Xeneize y en la Albiceleste.

Leandro Paredes es el mejor jugador del Boca de Miguel Ángel Russo y uno de los mejores del fútbol argentino. Desde su regreso al cuadro de la Ribera, el campeón del mundo se convirtió en la figura de un equipo que venía sufriendo varios golpes en el camino y que no lograba ganar hacer 13 encuentros. Sin embargo, el volante tiene una clase distinta al resto de sus compañeros y la demuestra siempre en la cancha.

Además, en la Selección argentina también es una de las piezas indispensables de Lionel Scaloni. El pasado jueves, en la goleada por 3-0 a Venezuela, el futbolista del Xeneize le metió un pase excelso a Julián Álvarez para que luego se la ceda a Lionel Messi y marque a placer el primero de una noche más que emotiva y que quedará en el recuerdo de todos los argentinos.

José Pékerman elogió a Leandro Paredes Tras seguir demostrando que su nivel es superlativo, Leandro Paredes recibió un tremendo elogio de José Pékerman. El histórico entrenador de las selecciones juveniles se refirió a la calidad del exfutbolista de la Roma y Juventus, y no dudó en tirarle flores: “Verlo jugar a Paredes es algo maravilloso. Él ha tenido sus altibajos, pero esa característica de juego con ese golpe de pelota y ese metro que tiene lo destacan”, sentenció en diálogo con Radio La Red.

“Hay dos jugadores hoy para disfrutar en campo de lo poco que he visto. Paredes porque la pelota que él envía llega en el momento justo, la distancia justa, con la velocidad que tiene que tener, con el compañero donde va el pase en movimiento y que no se tiene que mover ni un centímetro. Encuentra todo servido, pero para eso hay que tener un pie mágico, y él lo tiene al igual que una claridad mental”, agregó.