A José Pekerman le preguntaron quién puede ser el sucesor de Messi en la Selección y no dudó: "El que está encaminado a marcar la historia es..."

José Pekerman no tuvo dudas a la hora de elegir al sucesor del ocho veces ganador del Balón de Oro en la Selección argentina.

Este jueves a las 20:30, Lionel Messi, tal como lo había anunciado hace una semana atrás, disputará su último partido oficial con la Selección argentina en el país ante la Venezuela de Fernando Batista por la anteúltima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Ante ello, muchos ya comienzan a pensar en quién será el sucesor del ocho veces ganador del Balón de Oro en la Albiceleste. Thiago Almada, Nicolás Paz, Claudio Echeverri, son algunos de los nombres que suenan a tomar la posta del capitán. No obstante, cuando le consultaron a José Pekerman, histórico entrenador y campeón del mundo con Argentina en las juveniles, no dudó y eligió a Franco Mastantuono.

Pekerman eligió a Mastantuono como el sucesor de Lionel Messi en la Selección “No sé si vendrá alguien que pueda reemplazar a Messi o que esté en un nivel cercano al de él. Hay jugadores que te das cuenta que son distintos y creo que Mastantuono está encaminado a ser un gran futbolista y a marcar la historia”, sentenció en diálogo con DSports Radio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/dsportsradio/status/1963355443847106728?s=46&t=0PQ09j2NCmLc0VUwco2dhA&partner=&hide_thread=false “No sé si vendrá alguien que pueda reemplazar a Messi o que esté en un nivel cercano al de él. Hay jugadores que te das cuenta que son distintos y creo que Mastantuono está encaminado a ser un gran futbolista y a marcar la historia”.



José Pekerman, en #PuedePasar por… pic.twitter.com/0UXxr8hKim — DSports Radio 103.1 FM (@DSportsRadio) September 3, 2025

Además, Pekerman quedó admirado por la rápida adaptación de la joya de 18 años en el Real Madrid y en la Selección argentina: “Lo lleva de una manera positiva, su entrenador y compañeros lo arroparon y eso es importante. Son chicos que nos van a dar un montón en el futuro”, lanzó y también lo mencionó a Nicolás Paz.