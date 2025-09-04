El análisis de Nacho Fernández sobre los cruces de River ante Palmeiras y Racing: "Van a ser..."

Nacho Fernández habló sobre los choques coperos que tendrá el River de Marcelo Gallardo ante el Verdao y la Academia.

El River Plate de Marcelo Gallardo tendrá que afrontar un mes más que complejo. En el torneo Clausura deberá enfrentarse a Estudiantes de La Plata en UNO, visitar a Atlético Tucumán en el José Fierro y recibir a Deportivo Riestra en el Monumental.

Sin embargo, el plato fuerte será la llave de cuartos de final de la Copa Libertadores ante el temible Palmeiras de Abel Ferreira (17 la ida y el 23 la vuelta). Además, el otro choque clave será por los cuartos de la Copa Argentina ante el Racing de Gustavo Costas, en un partido con mucho morbo, (día y horario a confirmar).

Nacho Fernández palpitó las llaves con Palmeiras y Racing Quien se refirió a estos dos cruces picantes que tendrá el Millonario fue Nacho Fernández, uno de los referentes del plantel y que se fue ganando la titularidad en los últimos encuentros: “Van a ser dos llaves bastantes jodidas, pero espero que salga de la mejor manera para nosotros. Palmeiras es uno de los más fuertes de Brasil y de los que más invirtió en este mercado de pases”, sentenció en diálogo con ESPN sobre el Verdao, el mejor club de la fase de grupos del certamen continental.

Nacho Fernández palpitó las llaves contra Palmeiras y Racing (Créditos: ESPN)

Por su parte, sobre el duelo ante la Academia, lanzó: “Ellos no están pasando un buen momento, pero tienen jugadores de mucha jerarquía y nos conocen mucho más”. Los dirigidos por Costas suman apenas cuatro puntos en siete fechas disputadas del Clausura, pero al igual que River, está entre los ocho mejores del certamen continental (se medirá con Vélez).