Qué dijo Jorge Brito de llevar la capacidad del Monumental a 91.218 personas, con chicana a Boca: "La idea..."

El pasado miércoles por la mañana, se confirmó la noticia de que la próxima CD de River, encabezada por Stefano Di Carlo, tiene pensado en techar el Monumental y ampliarlo aún más, en caso de que ganen las próximas elecciones que se celebrarán el 1 de noviembre en las instalaciones del Millonario.

No obstante, lo que llamó la atención fue el número de espectadores que pasaría a tener el estadio Antonio Vespuci Liberti: 91.218, la fecha exacta de la final de Madrid que River le ganó a Boca en el Santiago Bernabéu por la Copa Libertadores. Ahora, quien habló sobre este tema fue Jorge Brito, quien en una entrevista por Radio Mitre con Fernando Bravo, columnista del programa que además es un reconocido hincha de Boca, le hizo una pequeña broma y habló sobre la idea de ampliar la cancha.

Jorge Brito habló sobre la posibilidad de ampliar el Monumental “91.218? Ese número no sé a qué se refiere. Quizá salió de Moldavski. Son un conjunto de números... La capacidad es más o menos esa, esos números en el orden que me los das... Pero bueno, hablando en serio, es parte del proyecto. No me quiero apropiar de palabras que tendrá que decir Stefano (NdR: Di Carlo, candidato a presidente) pero sí, la idea va por ahí”, sentenció.

Jorge.Brito.jpg Jorge Brito habló sobre la posible ampliación del Monumental.

Por otra parte, el mandamás del elenco de Núñez elogió a su posible sucesor y es el gran candidato a ser el nuevo presidente del club debido a que en las encuestas lo posicionan en lo más alto: “Estoy convencido de que Stefano no solo va a ser presidente sino que va a ser un gran presidente. Di Carlo se ha destacado muchísimo en estos años, tuvo un rol muy activo tanto en el desarrollo del sistema Tu Lugar en el Monumental como en otras áreas. Acompañarlo significa continuar con un proyecto, un proceso que incluye a Andrés Balotta, Nacho Villarroel y Mariano Taratuty como vices, quienes han estado en estos cuatro años y antes también”, lanzó.