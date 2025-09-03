El llamativo anuncio de Navarro Montoya tras haber sonado en Boca como secretario técnico

Luego de haber estado cerca de sumarse al cuadro de la Ribera, Carlos Navarro Montoya anunció el comienzo de otra etapa en su carrera fuera de las canchas.

Carlos Fernando Navarro Montoya sonó para volver a Boca mientras el equipo de Miguel Ángel Russo atravesaba su peor momento. El histórico arquero, multicampeón con el cuadro de la Ribera, sonó como uno de los grandes candidatos a ocupar el puesto de mánager o secretario deportivo, luego de que Juan Román Riquelme disolviera el Consejo de Fútbol y despidiera a Raúl Cascini y Chicho Serna.

Incluso, cuando se lo vinculó con el cuadro azul y oro, el exarquero dejó en claro su postura: “Por supuesto que diría que sí, es una de las facetas a la cuales me preparé. En el año 98 hice el curso de director deportivo en Barcelona y después hice diferentes especializaciones. Es un lugar en el cual uno está preparado para estas cuestiones“, sostuvo.

El Mono, que estuvo entre los candidatos junto a José Pékerman y el Beto Márcico, era quien picaba en punta para volver a tener un lugar dentro de Boca debido a que ya había trabajado con la actual CD y también tiene un máster en dirección deportiva.

No obstante, los días pasaban y el exfutbolista no recibía ningún llamado. Finalmente, todo quedó en la nada y los rumores se fueron diluyendo paulatinamente, pero en las últimas horas, la gran sorpresa la dio el propio Carlos Navarro Montoya al ser presentado como columnista de streaming.