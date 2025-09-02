La confesión de Carlos Palacios sobre sus días en Boca tras la levantada del equipo: "Viví momentos turbulentos"
Luego del triunfo ante Aldosivi, en el que tuvo una buena actuación, Carlos Palacios repasó las difíciles circunstancias que atravesó en Boca.
Boca Juniors dejó atrás una seguidilla de 12 partidos sin ganar (la peor de su historia) e hilvanó 3 triunfos al hilo, con lo que logró calmar las aguas y volvió a posicionarse en zona de clasificación a Libertadores. Entre los distintos puntos a destacar en la levantada del equipo, se encuentra Carlos Palacios, que se encuentra en plena redención.
El chileno era uno de los futbolistas más resistidos dentro del plantel y había tenido muchos problemas con los distintos cuerpos técnicos por reiteradas inconductas. De todos modos, Miguel Ángel Russo, luego de borrarlo durante algunos compromisos, le dio un nuevo voto de confianza y en los últimos encuentros se lo devolvió con sólidas actuaciones, especialmente en el triunfo 2-0 ante Aldosivi, en el que cortó un peligroso contraataque del rival e inmediatamente después asistió a Lautaro Di Lollo para el primer gol.
Carlos Palacios habló sobre su presente en Boca
Tras la victoria en Mar del Plata, la Joya habló con El Canal de Boca y se refirió a la levantada de nivel que viene teniendo, en sintonía con la del equipo: "En lo personal, estoy contento. Fueron momentos un poco difíciles, medio turbulentos, pero me siento feliz acá adentro, me dan mucho apoyo, tengo unos compañeros que me dieron consejos y apoyaron en momentos difíciles que me tocaron pasar", confesó en primer término.
En el mismo sentido, reconoció el compromiso que le implica vestir la camiseta azul y oro: "Boca te exige ser un jugador más completo, la verdad que me he preparado para eso, me lo han pedido y obviamente que me ayudan un poco en ese tema. Estoy feliz de haber recuperado y dado la asistencia, me pone muy contento haber ayudado al equipo".
"Nos hicimos un equipo y un grupo muy fuerte. Hablamos lo que teníamos que hablar dentro del vestuario y eso nos ayudó muchísimo en hacernos más fuertes cada día, un grupo más fuerte y más unido", señaló luego Carlos Palacios sobre el cambio del equipo para pasar repuntar en el campeonato.
A modo de cierre, el chileno recordó todo lo que sucedió alrededor de su figura en los momento más difíciles: "Lo vengo manejando más adentro con mis cercanos, con el apoyo que siempre me dan, con esa confianza, esas palabras que te dejan algo. Y muy feliz por lo que me toca pasar de nuevo. Como dije, fueron momentos muy turbulentos, se hablaron cosas innecesarias y feas, gracias a Dios estoy más tranquilo y disfrutando este momento, que jugar acá es maravilloso".